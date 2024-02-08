نائب محافظ القاهرة تتابع تنفيذ ازالات للموجه الـ22 بحي حلوان

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أعمال ازالات الموجه الـ ٢٢ بنطاق احياء المنطقة الجنوبية على مدار الساعة والتي تمت خلالها ازالة ورفع تعديات على ارض ولاية الري بنطاق حي حلوان برئاسة اللواء حسام طوبار رئيس الحي وبالتنسيق مع كريم عادل مسئول ملف التعديات بالمنطقة الجنوبية وجميع الاجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية والحي وبالتنسيق مع كافة الاجهزة المعنية الشرطية والمرافق وقوات انفاذ القانون .

أعمال الازالات بحي حلوان تجري على قدم وساق بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية لتنفيذ المستهدف من الموجه الحاليه

وأكدت نائب المحافظ، أن أعمال الازالات بحي حلوان تجري على قدم وساق بالتنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية لتنفيذ المستهدف من الموجه الحاليه بكل حسم وعدم تهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لاي شكل من اشكال التعديات حيث تم ازالة تنفيذ قرارات ازالة لسنه 2022 ولسنه 2023 الصادرة من الادارة العامة لري حلوان والمستهدف تنفيذها خلال المرحلة الاولي للموجه 22 ازالات بمنطقة كفر العلو بحلوان .

وشملت الاعمال ازالة مباني وغرف من الطوب الاحمر والسقف الخشبي وبعض الزراعات المزروعة علي قطعة الارض علي مساحة (225م تقريبا) ، بالاضافة الى كشك من الخشب خالي ولايوجد به اي اشغالات علي مساحة (16م تقريبا)، الى جانب مزروعات بقاع مخر السيل كفر العلو بمسطح 20م ×30م بمساحة اجمالية (600م تقريبا) وتمت الازالة ازالة كليه حتي سطح الارض.

وتمت أعمال الازالات بمعاونه المتابعة الميدانية ومشرف المربع ومدير الازالات والاملاك ومسئول الازالات بالادارة العامة لري حلوان والاجهزة المعنيه وبمشاركة شرطة المرافق وقسم شرطة حلوان و القوات الشرطية.

وفي السياق نفسه شددت نائب محافظ القاهرة، على ضرورة المتابعة المستمرة والجادة لكافة الاجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية لعدم عودة التعديات مرة اخرى الى جانب متابعة غرف عمليات المنطقة الجنوبية واحياءها لكافة اعمال ازالة التعديات اولا بأول .

وأوضحت نائب محافظ القاهرة، أن كافة الاجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة تتصدى بكل حزم لمحاولات التعدى على الاراضي املاك الدولة او التي تتبع الولايات الاخرى مثل الزراعة و الري وحماية النيل ومن خلال المتابعة المستمرة لايقاف البناء المخالف في المهد لفرض هيبة القانون ومنع التعدي على الاراضي المستردة مرة اخرى .

وياتي هذا في ضوء الاعلان عن انطلاق المرحلة الاولى من الموجه 22 لازالة التعديات على اراضي املاك الدولة والاراضي الزراعية والبناء المخالف تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الاراضي المتعدي عليها طبقا للجنة العليا لاسترداد اراضي الدولة وتعليمات السيد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.