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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

شذى تتألق بأجمل أغانيها في برنامج واحد من الناس.. الاثنين

عمرو الليثي وشذى
عمرو الليثي وشذى

 يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي الفنانة والمطربة شذى، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل ببرنامج واحد من الناس  علي شاشة الحياة.

ومن المقرر  أن تقدم شذى، خلال الحلقة بباقة من اجمل أغانيها ، وتكشف عن انها كانت لاعبة تنس، ثم قامت بالتمثيل في فيلم الحراج وعمرها 8 سنوات ولماذا لم تكرر تجربة التمثيل.

كما تتحدث شذى، عن التحاقها بالأوبرا في سن صغيرة، ومسرتها الغنائية واهم الاغاني في حياتها واهم المطربات في جيلها ومن تختار من المطربين لعمل ديو معه.

كما تحدث عن حياتها الخاصة وفقدانها والدها ووالدتها وصدمتها الكبيرة لفراقهما، كما تتحدث عن زواجها واهم ما جذبها في شريك العمر، وهل هي ست شاطرة في البيت.

وتكشف أسرار بعدها عن الوسط الفني واختفائها عن الغناء لفترة، وهل عانيت من التعامل مع شركات الإنتاج، وتتحدث  عن آخر ألبوم لها.

يذاع برنامج واحد من الناس، في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة الحياة.

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