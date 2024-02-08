جنوب الوادي تدرس ميكنة الخدمات بالمستشفيات الجامعية

عقد الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اليوم الخميس، اجتماعا لمناقشة ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور بمستشفيات قنا الجامعية.

بحضور الدكتور علي غويل عميد كلية الطب، الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات، الدكتور حجاجي منصور المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتورة زينب الطيب مدير العيادات الخارجية وممثلي وزارة المالية بالجامعة، مسؤولي الدفع الالكتروني والحسابات بالجامعة والمستشفيات الجامعية.

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع الجوانب الفنية والمالية لتطبيق الحجز الالكتروني للعيادات الخارجية واكد ان هذا التطبيق يأتي في اطار خطة التطوير الشاملة التي تشهدها مستشفيات قنا الجامعية.

واستمع رئيس الجامعة الى التفاصيل الفنية و المالية للتطبيق الذي يهدف الى ميكنة كافة الإجراءات في العيادات الخارجية وبناء قواعد بيانات كاملة عن المرضى بما يساهم في سرعة انجاز المهام وتوفير الرعاية الطبية اللازمة ويساهم في تسهيل التواصل مع المرضى عند الحاجة ويدعم منظومة البحث العلمى وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية.

واكد رئيس الجامعة على ضرورة توافق كافة الخطوات الفنية للتطبيق مع القوانين المنظمة للعمل بالمستشفيات الجامعية.