ختام منحة صناعة الكاريزما بمركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الكاريزما هى واحدة من أهمّ وسائل النجاح سواءً على الصعيد الشخصي أو المهني؛ فهى أحد العوامل الأساسية التي تتيح الاستحواذ على الأضواء، وجلب الانتباه إليك، بل وإقناع الآخرين بآرائك وأفكارك. ليس، هذا وحسب بل تعدّ الكاريزما عنصرًا أساسيًا لتكون شخصًا قياديًا قادرًا على الفوز بداعمين مخلصين ومستعدين للوصول إلى أقاصي الأرض من أجلك.

جاء ذلك تعليقاً من رئيس الجامعة على ختام منحة صناعة الكاريزما، التي استمرت على مدار أربعة أيام متتالية ونظمها مركز إعداد القادة.

جاءت المنحة التدريبية بإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية ومدير مركز إعداد القادة بالجامعة.

حاضر بالمنحة التي شارك بها 50 طالب وطالبة الدكتور سمير غنيم أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بأكاديمية الشرطة.

وبإشراف وكلاء المركز الدكتورة مناي شاهين وكيل المركز للأنشطة، والدكتور محمد صلاح وكيل المركز لشئون المقر.

وفي سياق متصل - حرص الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب على حضور ختام منحة الكاريزما، موضحاً أن الجامعة تهتم ببناء شخصية طالب إيجابي بدعم من الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، والذي يسعى إلى تنفيذ البرامج التدريبية التي تهتم بصقل وإثراء مهارات الطلاب، وذلك لإيمان الجامعة بأن تنوع المهارات وزيادة الخبرات الحياتية، تؤثر في الحياة العملية للخريج.

وأشار الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية إلى أن المحاور الرئيسية التي تم تناولها خلال البرنامج هى: مفهوم الكاريزما، وكيفية تكوين الإنسان الكاريزما، عناصر كاريزما الشخصية، عناصر تساعد على زيادة الكاريزما لدى الإنسان.