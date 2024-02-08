إيقاف أعمال بناء على أملاك الدولة بقرية المحروسة بقنا

تمكنت الوحدة المحلية لقرية المحروسة بقنا، برئاسة محمد سليم، من تنفيذ إيقاف أعمال على أرض أملاك دولة بمساحة ١٢٠ متر عبارة عن فك أخشاب سقف دور أول علوى بناحية الطويرات داخل حدود ال ٢ كيلو .

وأوضح العميد طارق لطفي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، أن الوحدة المحلية تواصل جهودها لتنفيذ قرارات الإزالة وأى تعديات مخالفة، وتنفيذ تعليمات وتوجيهات اللواء أشراف الداودي محافظ قنا، بالتصدي لكافة حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص ومنع انتشار العشوائيات .

وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بمواصلة شن الحملات والتصدي لكافة أشكال التعدي على أراضي أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص وإزالتها على الفور تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التهاون أو التفريط في حق الشعب.