هارب من حكم مؤبد. . القبض على تاجر مخدرات مسجل خطر بأسوان

القبض علي تاجر مخدرات مسجل خطر، هارب من حكم مؤبد، تلقي اللواء مجدي سالم مدير أمن أسوان إخطارًا من اللواء السنباطي مدير المباحث الجنائية باسوان ،يفيد بقيام مسجل خطر،هارب من حكم قضائى مؤبد يدعى عصام الشهير " ابورحمة " ببيع وترويج المواد المخدرة بناحية منطقة الرقبة بقرية بنبان متخذا من دائرة مركز شرطة دراو مسرحاً لمزاولة نشاطة الاجرامي.



وتمكنن مباحث شرطة دراو بأسوان من القبض علي مسجل خطر، هارب من حكم مؤبد، وبحوزته سلاح ناري (طبنجة)، وكمية كبيره من مخدر الحشيش بقصد الاتجار قيل ترويجها علي عملائه.

وكانت معلومات سرية وصلت إلى المقدم محمد الجزار رئيس مباحث شرطة دراو بقيام مسجل شقى خطر بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الرقبة بقرية بنبان وعلى الفور تم إعداد قوة أمنية من مباحث المركز برئاسة رئيس المباحث ومعاونية النقباء محمد الزنط ،محمد أبو الشيخ والتي تمكنت من إلقاء القبض على المتهم وبحوزته سلاح ناري ( طبنجة ) وكمية كبيرة من المخدرات قبل ترويجها على عملائه.