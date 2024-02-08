مدير تعليم نجع حمادي يترأس لجنة المحاكاة لتعيين 30 ألف معلم

ترأس الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الخميس، لجنة المحاكاة لمقابلات الكلية الحربية لتعيين 30 ألف معلم، وذلك ضمن برنامج التأهيل التربوي للمعلمين الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم الدفعة الثانية".

وقالت تغريد حمادي إسماعيل، رئيس قسم التدريب، مدير مركز التنمية المهنية بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن اللجنة ضمت في عضويتها، العقيد محمد أحمد خير الدين عبد الله، قائد المدرسة الزخرفية العسكرية بنين بنجع حمادي، والعقيد محمد طلعت قائد مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، ورمضان علي أبوزيد زيد مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية، وخالد محمد السيد رئيس قسم الجودة واللامركزية.

كما ضمت اللجنة في عضويتها أيضا، عبد الرحمن نجيب مدير التعليم الابتدائي، وفيل رشيد أحمد عضو قانوني، وحمادة عبد الصبور صديق عضو قانوني، وأحمد عبد المجيد شمروخ عضو المتابعة وتقويم الأداء، ومحمود محمد حمدان عضو المتابعة وتقويم الأداء، مشيرة إلى أن مهمة اللجنة تقييم المعلمين تمهيدا لمقابلات الكلية الحربية.

وقال الدكتور عفت محمد وزيري، مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، إن الحقيبة التدريبية لبرنامج التأهيل التربوى للمعلمين الجدد الناجحين فى "مسابقة 30 ألف معلم..السنة الثانية " تم على مدار أربعة أيام، وتناول الموضوعات التدريبية، خلال اليوم الأول الإطار العام لجدارات المعلمين، وخصائص المتعلمين واحتياجاتهم، و الدمج التعليمي، بالإضافة إلى أفكار التخصص الرئيسية ونواتج التعلم، وتضمن اليوم الثاني، استراتيجيات أهمية الأنشطة الصفية واللاصفية ومفهوم أنواع المواهب، واكتشافها، بالإضافة إلى عيوب التقويم التقليدي، والتقييم الحقيقي (مفهوم ملامح أدوات قواعد تقدير المهام الأدائية).

وأضاف الدكتور عفت محمد وزيري، بينما تناول التدريب فى اليوم الثالث موضوعات التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، وأخلاقيات التعامل مع التكنولوجيا، فضلًا عن مفهومي "إدارة الصف"، و"ضبط الصف" واستراتيجيات إدارة الصف بكفاءة وتصميم خريطة المنهج، بينما تناول اليوم الرابع موضوعات أكاديمية المناهج، والمهارات الحياتية والتربية الإيجابية والقضايا العالمية، و نافذتي اللغة العربية والرياضيات والتقييم، بالإضافة إلى المحتوى الرقمي، وأنشطة التوكاتسو، والتنمية المهنية للمعلمين، كما جري أيضا الانتهاء من برنامج التدريب الذهنى و البدنى للمعلمين الجدد الدفعة الثانية.

وأكد مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، علي أهمية دور المعلم وضرورة تنميته مهنيًا بما يتماشى مع استراتيجية التطوير الشاملة للمنظومة التعليمية.

مشيرًا إلى أن رؤية الوزارة للمستقبل ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة المرتبطة بالتحول الرقمى و الطفرات التكنولوجية، بما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل، وهذا ما تهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي على تحقيقه.