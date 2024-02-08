 إقامة مشروعات صغيرة لتحقيق الأمن الغذائى بالأسكندرية

يعتبر تربية نحل العسل فى مصر من أهم المشروعات الزراعية الاقتصادية ذات العائد الاقتصادي والمالى والبيئى، وهو الحل الأمثل والأسرع لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الأمن الغذائى وتحسين الدخل القومى، التي توليها الدولة رعايتها واهتمامًا خاصًا، وذلك للدور المهم وغير المباشر الذى يقوم به نحل العسل فى تحسين وزيادة إنتاجية المحاصيل الحقلية والبستانية كمًا ونوعًا.

لذلك تقوم كلية الزراعة، بالتعاون مع الإعلام الريفى بعقد لقاءات عدة مع الفلاحين بضرورة التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة، بينها مشروع المناحل بالتزامن مع بدء موسم إنتاج العسل، لما له من الدور المباشر لتربية نحل العسل يتمثل فى منتجاته المختلفة ذات العائد الاقتصادى الجيد اللازم لتنمية المجتمعات الريفية ورفع مستوى دخولهم والمساهمة فى تشغيل الشباب من الجنسين، هذا الى جانب أن مشروع تربية النحل من أهم مشروعات الاستثمار الزراعى نظرُا لقلة رأس المال اللازم لإنشاء المناحل ودورة رأس المال السريعة، وأن النحل يعوض نفسه ويتكاثر طبيعيًا مما يؤدى الى زيادة أعداد الطوائف عامًا تلو الآخر.

قال الدكتور نبيل الششتاوى، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، ورئيس هيئة مكتب الإعلام الريفي، إنه يجري العمل على ضرورة زيادة التعاون مع كل الجهات المشاركة في الإعلام الريفي وكلية الزراعة، لخدمة القرى الأكثر احتياجًا، وشدد على جميع الجهات المشاركة بالمجلس، بضرورة تكثيف الندوات لتوعية المزارعين بالمحاصيل الاستراتيجية التي تؤدى إلى تحقيق الأمن الغذائي.

وأضاف وكيل الزراعة أن ضرورة التشجيع على إقامة المشروعات الصغيرة، بينها مشروع المناحل، وهو مشروع منخفض التكلفة ومضمون الربح ويعطي إنتاجية عالية، ويُنفذ بمعرفة الدكتور خالد مصطفى، المشرف العلمي لمديرية الزراعة بالإسكندرية للمشروعات، ومتخصص بمركز البحوث الزراعية.