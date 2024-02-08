خبير: مصر تُحارب الإرهاب الاقتصادي خلال هذه المرحلة

قال الدكتور عبد الوهاب فتحي، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى سدة الحكم في 2016 كان هدفه الأول القضاء على الإرهاب المسلح، وفي هذه المرحلة مصر تحارب نوعا آخر من الإرهاب إلا وهو الإرهاب الاقتصادي.

وتابع "فتحي"، خلال حواره مع الإعلامي وليد بريك، ببرنامج "حوار مصري"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الفترة الأخيرة شهدت استثمار المواطن بصورة كبيرة في شراء الدولار والذهب، وهذه كارثة كبيرة، خاصة وأن مصادر مصر من الدخل الأجنبي محدودة، وشهدت انخفاضا خلال الفترة الأخيرة، خاصة في مجالات السياحة والصادرات، وإيرادات قناة السويس، والاستثمارات الأجنبية، ومدخرات العاملين في الخارج.

وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت وجود فجوة كبيرة في مدخرات المصريين في الخارج، حيث انخفضت بمعدل 30%، وهذا يعني أن هناك أيادي قذرة تسعى لإسقاط ا لدولة، ولكن هذا لن يحدث، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات في الخارج تعمل على استقطاب أموال المصريين في الخارج، في إطار العمل على الضغط على الاقتصاد المصري.