محافظ الغربية يناقش مشكلات مستشفيات طنطا العام والأورام الجديد

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعًا تنسيقيًا لتذليل المعوقات التي تواجه توصيل الكهرباء لمستشفى طنطا العام والأورام الجديد، والجاري العمل بهما حاليًا بسبرباي مركز طنطا، وذلك بحضور الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالغربية، المهندس أيمن صدقي، رئيس قطاع غرب كهرباء الغربية، المهندس أشرف هواش، مدير مديرية الإسكان.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع المعوقات التي تحول دون استكمال التشغيل بمستشفى طنطا العام والأورام الجديد، التي كان أبرزها عدم دخول التيار الكهربائي إلى البنية التحتية.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على حرصه على متابعة العمل في المستشفتين من خلال الاجتماعات والجولات الميدانية حتى يتم الانتهاء منها ودخولها للخدمة طبقًا للجدول الزمني، لضمان الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، مؤكدًا على تذليل التحديات كافة التي تعوق نهو الأعمال من خلال التنسيق بين الجهات المعنية كافة ومتابعة حل التحديات كافة والتعامل الفوري معها.