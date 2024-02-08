النائبة أميرة أبوشقة تتعرض لحالة تسمم خلال مشاركتها في بطولة العالم للرماية بالمغرب

تعرضت بطلة مصر والعرب وأفريقيا أميرة أبوشقة، لحالة تسمم، بعد تناولها الطعام في فندق الإقامة، بالمغرب، خلال مشاركتها في بطولة كأس العالم للرماية.



تم نقل اللاعبة على الفور إلى المستشفى، لتلقي العلاج والرعاية، بعد عمل الفحوصات اللازمة، والتي أكدت إصابتها بحالة تسمم.



وتشارك النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب، بطلة مصر والعرب وأفريقيا في منافسات بطولة كأس العالم للرماية الرياضية الاوليمبية (المغرب 2024)، التي انطلقت الإثنين الماضي، بنادي الفلين للرماية والترفيه العرجات بسلا، بمشاركة 360 رامٍ ورامية يمثلون 49 بلدًا.



تقام البطولة تحت رعاية الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية الرياضية، خلال الفترة من 4 إلى 13 فبراير الجاري، في مسابقات (التراب) و(الاسكيت) ذكورًا وإناثًا، و(الاسكيت) مختلط.