الذهب يتراجع مع بحث المتعاملين عن مؤشرات بشأن الفائدة

سجلت أسعار الذهب العالمي، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 8 فبراير2024، وجاء ذلك مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين المزيد من المؤشرات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام، في حين هبطت أسعار البلاديوم إلى لأدنى مستوى في خمس سنوات مع استمرار مخاوف الطلب.

تحركات الأسعار

هبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 2026.39 دولار للأونصة بحلول الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 بالمئة إلى 2041.10 دولار للأونصة.

وقال كريج إيرلام كبير محللي الأسواق في أواندا "في هذه المرحلة، لا يوجد شيء حقيقي في تحرك السعر يشير إلى أننا سنشهد تحركا عنيفا في أي من الاتجاهين. البيانات التي رأيناها مؤخرا تظهر أن صناع السياسات ما زالوا غير متأكدين مما إذا كان الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة".

ويريد مسؤولو المركزي الأميركي إرجاء خفض الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى اثنين بالمئة.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

في غضون ذلك، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 1.9 بالمئة إلى 877.40 دولارا للأونصة، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة 874.24 دولارا، وهو أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 22.32 دولار للأونصة، وهبط البلاتين بنسبة 0.3 بالمئة إلى 876.94 دولار.

أسعار الذهب في مصر بالأسواق اليوم

عيار 24 يسجل 4171 جنيها.

عيار 21 يسجل 3650 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 3128 جنيها.

عيار 14 يسجل 2433 جنيها.

الجنيه الذهب 29200 جنيه

تراجع الذهب في البورصة العالمية

تراجعت أسعار الذهب العالمي بشكل طفيف خلال جلسة اليوم وذلك بعد أن استطاعت الارتفاع يوم أمس مستغلة التراجع في مستويات الدولار الأمريكي، بينما يبقى التركيز في الأسواق على موعد بدأ البنك الفيدرالي في خفض أسعار الفائدة والتركيز على تصريحات عدد من أعضاء البنك الفيدرالي اليوم.