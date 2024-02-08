أبطال الصيد يتألقون فى كأس العالم للقوة البدنية بشرم الشيخ

استطاع فريق القوة البدنية بنادى الصيد حصد المراكز الاولى فى بطولة كأس العالم بشرم الشيخ ، والتى اسفرت عن الاتى :

نتائج الصيد في بطولة كأس العالم لرفع الاثقال بمدينة شرم الشيخ



حصد اللاعب ابرام هانى المركز الاول فى "رفعة الديد لفت سنجل بلاى" ، وحقق المركز الثانى فى "فول باور سنجل بلاى رجال" ، وحاز على لقب احسن لاعب فى البطولة رجال

فاز اللاعب محمد احمد بالمركز الاول "فول باور ناشئين تحت 19سنة" والمركز الثانى "ديد لفت سنجل بلاى" وحاز على احسن لاعب فى البطولة تحت 19سنة.



حصدت اللاعبة امانى ربيع المركز الاول " ماسترز ديدلفت سنجل بلاى" و المركز الاول " ماسترز فول باور سنجل بلاى"

احرز اللاعب محمد سمير المركز الاول " ديدلفت سنجل بلاى" والمركز الاول " بنش برس سنجل بلاى"

حققت اللاعبة حبيبة خاطر المركز الاول "فول باور ناشئات" والمركز الاول " ديدلفت سنجل بلاى" والمركز الاول " بنش برس سنجل بلاى"

فاز اللاعب زياد احمد بالمركز الاول " فول باور سنجل بلاى " والمركز الاول "ديدلفت سنجل بلاى".



حصد اللاعب مازن المشد المركز الاول "ديدلفت سنجل بلاى"

احرز اللاعب اسر جمال المركز الاول " بنش برس سنجل بلاى تحت 23سنة"

حقق اللاعب سليم محمد المركز الاول "بنش برس سنجل" والمركز الرابع " ديدلفت سنجل بلاى 19سنة ناشئين"

فاز اللاعب شهاب محمد سعيد بالمركز الثانى "بنش برس سنجل بلاى عمومى رجال"

حصد اللاعب يحيى حافظ المركز الرابع " ديد لفت سنجل بلاى ".

نتائج اليوم الثانى:

وحققت أماني ربيع المركز الاول بمنافسات سيدات العمومي، فيما حصلت جاسمين اسامة الديب على المركز الاول بمنافسات القوة البدنية تحت 19 سنة، بينما حصد عمر احمد المهتدي على المركز الاول بمنافسات فول باور تحت 19 سنة، بجانب حصوله على كأس احسن لاعب بمرحلة الناشئين.

كما حصل عمر ايهاب كرم على المركز الثانى بمنافسات فول باور جونيور لمرحلة 13 ـ 15 سنه.



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نتائج اليوم الثالث:

استطاع أشرف مصطفى سالم، تحقيق المركز الأول بمنافسات فول باور كلاسك رو ماستر 3 وزن ٩٠ ك، فيما استطاع محمد ادهم يحيي الحصول على المركز الأول فول باور كلاسك رو ماستر 3 وزن ١٢٥ ك، وتمكن محمد سمير من تحقيق المركز الاول بمنافسات فول باور سينجل بلاي مستر 1.



الجهاز الفني والاداري:

مدرب عام الفريق كابتن محمد سعيد يوسف

ادارى الفريق كابتن احمد إمام طه

اللواء احمد نصر مقرر لجنه الجيم بالنادى