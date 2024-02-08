تدريب 22 موظفًا بديوان عام قنا بوزارة التنمية المحلية

أنهي 22 موظفاً من العاملين بديوان عام محافظة قنا، و الوحدات المحلية للمراكز والمدن بمركز تدريب التنمية المحلية بسقارة.

وكرم الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا،اليوم الخ أوائل الدورات التدريبية بالبرامج والدورات التدريبية التى نظمها مركز تدريب التنمية المحلية بسقارة خلال النصف الثاني من العام2022/ 2023 وكذلك النصف الأول من العام التدريبي 2024/2023.

والذين حصلوا على المراكز الأولى في الدورات التدريبية التي شاركوا بها في الفترة من شهر يناير وحتى منتصف يونيو الماضي.

كما تم تكريم، مدير إدارة الموارد البشرية، ومسئول التدريب بإدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة.

قال نائب محافظ قنا، إن هذا التكريم جاء لتشجيع العاملين وتعزيز روح الانتماء للعمل والتأكيد على أن الالتزام والجدية في العمل هو الأساس للتنمية الحقيقية، كما أن المكرمين كانوا خير سفراء لمحافظة قنا بأدائهم المتميز ونتائجهم المشرفة.

ووجه نائب المحافظ، بضرورة نقل الخبرات والمعارف من الحاصلين على البرامج لأقرانهم في العمل لتوسيع نطاق الفائدة من التدريب وحث العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة أن يحذوا حذوهم والبحث عن التطوير والتميز الإداري الدائم بما ينعكس إيجابيا على جودة الخدمات التى تقدم للمواطنين وهو الهدف الأسمى من رفع كفاءة جهاز الدولة الإداري.

وعبر المكرمون، عن امتنانهم لاستقبال نائب محافظ قنا لهم وتكريمهم بمنحهم شهادات تقدير مؤكدين على جاهزيتهم للبدء فورًا في تطوير وتحسين منظومة العمل لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.