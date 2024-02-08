الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

طائرة مسيرة أوكرانية تهاجم حافلة تقل مدنيين في مقاطعة بيلغورود

طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

قال حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، إن طائرة مسيرة أوكرانية انتحارية هاجمت حافلة تقل مدنيين في قرية نوفايا تافولجانكا في المقاطعة.

وحسب سبوتنيك، كتب غلادكوف على قناة "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية حافلة تقل مدنيين باستخدام طائرة انتحارية مسيرة، في قرية نوفايا تافولجانكا".

وبحسب حاكم المقاطعة، أصيب رجل جراء الهجوم بشظايا في ساقه وتم نقله إلى المستشفى.

وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.

وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه "الهجوم المضاد"، الذي كانت قد أعلنت عنه في يونيو/ حزيران العام الماضي.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها ضد أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد من قبل نظام كييف.

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