الخميس 08 فبراير 2024
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسؤولون إسرائيليون يطرحون فكرة نفي السنوار على غرار عرفات

يحيى السنوار
يحيى السنوار

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، بأن مسؤولين إسرائيليين اقترحوا إخراج زعيم حركة حماس، يحيى السنوار، وقادة آخرين من قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين في القطاع.

وحسب سبوتنيك، ذكرت صحيفة أمريكية أن فكرة إرسال السنوار وضيف و4 آخرين من كبار قادة حماس إلى المنفى، على غرار مغادرة الرئيس الراحل ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية بيروت إلى تونس على متن سفينة قبل 42 عاما، نوقشت بالفعل في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأعلنت إسرائيل في وقت سابق تعهدها بالقضاء على "حماس"، وعلى وجه الخصوص السنوار وقائد الجناح المسلح للحركة محمد ضيف، ولكن قد تكون إسرائيل اقتنعت بتغيير موقفها بسبب طول فترة الحرب وعدم وجود أفق واضحة لنهايتها.

 

وصرح أحد مستشاري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لـ"إن بي سي": "لا مانع لدينا في مغادرة السنوار مثلما غادر عرفات لبنان، سنسمح بذلك إذا تم إطلاق سراح جميع الرهائن".

وذكرت الصحفة أنه لا يزال لدى حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى أكثر من 100 محتجز إسرائيلي داخل قطاع غزة، بعد الإفراج عن عدد من المحتجزين في صفقة أولى استمرت أسبوعا واحدا فقط.

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