الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

روسيا تؤكد استعدادها لمساعدة العراق في تعزيز قواته

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

صرّح مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، أن روسيا مستعدة للمساعدة في تعزيز قوات الأمن العراقية في ضوء المطالب التي قُدمت في بغداد بانسحاب القوات الأجنبية.

وحسب سبوتنيك، أضاف كينشاك، أن "روسيا تدعم دائمًا الجهود التي تبذلها جمهورية العراق لضمان الاستقرار والأمن والقانون والنظام في هذا البلد الصديق، ونحن على استعداد لمواصلة المساعدة في تعزيز القدرات القتالية، وخاصة داخل نطاق قوات الأمن العراقية".

ونوّه على أن العراق ودول المنطقة قادرين على حل القضايا المتعلقة بضمان أمنها بشكل مستقل. وأشار في الوقت نفسه، إلى أن "وجود القوات الأمريكية على أراضيها لا يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع العسكري السياسي في هذه الدول، ويؤثر سلبًا في الوضع في المنطقة ككل".

من جانبها، قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتاكوم" في بيان لها: "في 7 فبراير (شباط) الساعة 9:30 مساءً، شنت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربة من جانب واحد في العراق، ردًا على الهجمات على أفراد الخدمة الأمريكية، مما أسفر عن مقتل قائد كتائب حزب الله المسؤول عن التخطيط المباشر والمشاركة في الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة".

ويُشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد صرّح من قبل بأن الضربات التي استهدفت عدة مواقع في سوريا والعراق، جاءت ردًا على استهداف جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في الأردن. 

من جانبها، أعلنت الحكومة العراقية مقتل 16 شخصًا بينهم مدنيون وإصابة 25 آخر جراء القصف الأمريكي على مواقع عراقية، فيما وصفت الإعلان عن تنسيق مسبق للقصف الأمريكي في البلاد بأنه "ادعاء كاذب وتنصل عن المسؤولية".

واتهمت واشنطن ما أسمتهم بالجماعات المتحالفة مع إيران بالوقوف وراء الهجوم على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية في الأردن، وأكدت أنها سترد في الوقت والمكان المناسبين؛ فيما نفت طهران مسؤوليتها عن استهداف القاعدة الأمريكية؛ مشيرة إلى أن ما وصفتها بـ"المقاومة الإسلامية" تتخذ القرارات بهذا الشأن بشكل مستقل.

 

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