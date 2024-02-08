السفير الإيطالي بالقاهرة يتابع" التعليم المتعدد" بمركز التدريب الفني بالعاشر من رمضان

أجرى السفير الإيطالي في القاهرة ميكيلي كواروني، والدكتور لاروتشا ماريا ميكيلا رئيسة قسم الاقتصاد، وفاكانتي بيركو بيترو مستشار الوزير، ومارتينو ميللي مدير الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، ومديرة مكتب التعليم بالسفارة الإيطالية أنّاليزا ڤاجنر، والدكتور نيكولا توشي ممثلا عن برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة، زيارة إلى مركز التدريب الفنى بالعاشر من رمضان التابع لمصلحة الكفاية الإنتاجية ووزارة التجارة والصناعة، بحضور اللواء خالد أبو مندور رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية.

وتهدف الزيارة إلى متابعة أعمال التجديد والتطوير بالمركز والتعرف على آخر مستجدات الأعمال الإنشائية، حيث يأتي تطوير المركز في إطار برنامج التعليم المتعدد لتعزيز العمالة في المناطق المتضررة من الهجرة MEPEP التابع للوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية AICS لتحسين كفاءة نظام التعليم الفني والتدريب المهني في المجال التعليم والتدريب الفني والمهني.

وتفقد الوفد أعمال التجديد بالمباني القائمة بالمركز وما بها من فصول دراسية ومعامل وورش، إلى جانب متابعة أعمال إنشاء المبنى رابع الذي يضم معامل والورش أكثر بالإضافة إلى مساحات مكتبية.

ومن المقرر أن يكون المبني الجديد (SERENA) فريد من نوعه وصديق للبيئة، ومصمم وفقا لمبادئ الاستدامة ليضع معايير جديدة لإنشاء المزيد من مراكز التدريب الصديقة في المستقبل.

وشهدت الزيارة استعراض لبعض أعمال الطلاب والمتدربين والاطمئنان على الالتزام بمعايير السلامة والأمن الصناعي.

وفي ختام الجولة، أثنى السفير الإيطالي على المجهودات الملحوظة والتطورات السريعة في كل مراحل المشروع.