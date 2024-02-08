سداد رسوم الإقامة باستراحات ومدن جنوب الوادي الجامعية إلكترونيًا

عقد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، اجتماعا بفريق عمل التطبيق الالكتروني لحجز استراحات الجامعة والإسكان الطلابى المميز لمراجعة تفعيل التطبيق ، في إطار خطه جامعة جنوب الوادى للتحول الرقمي واستكمال المشروعات التطويرية.

بحضور الدكتور عماد علي عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة، والدكتور محمد مهدى منسق المشروعات التطويرية وشوقى امين مدير عام مكتب رئيس الجامعة والمهندس على فكرى مدير مركز المعلومات والمهندس احمد عبد النعيم والمهندس حسام الصغير بمركز المعلومات بالجامعة و محمد عبده بالدفع الإلكتروني .

وناقش رئيس الجامعة خلال الاجتماع أساليب سداد قيمه الخدمات المميكنة لحجز الاستراحات مطالبا السرعة في انجاز العمل وتوفير الجهد والتوافق مع مستجدات التكنولوجيا واكد ان الجامعة تسعى دوما نحو تطوير اليه العمل الإداري بما يتواكب مع تطورات المعلوماتية وختم حديثه بالإشارة إلى أهمية الخطط التطويرية ومستقبل التحول الرقمي للجامعة.

وفي وقت سابق، أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ، قرب إطلاق تطبيق ايفنتس لتنظيم الفعاليات بالجامعة.

ويعمل التطبيق الجديد "ايفنتس" يعمل على التنظيم التلقائي لجميع الفعاليات التي تنظمها الجامعة بناء على معايير واضحة وتوزيع الواجبات والمسئوليات على الإدارات المختصة مما يشجع على إقامتها وتنظيمها في ضوء السعي الدائم نحو تطوير وتنظيم الإدارة الداخلية للجامعة والمحاسبية.

ويُشكل إضافة في مجالات التحول الرقمي بالجامعة وسرعة الإنجاز نظرًا للخدمة التي سيقدمها وما سيترتب عليها من تطوير للعمل بالجامعة.