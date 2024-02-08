تريزيجيه يقود تشكيل طرابزون سبور المتوقع في كأس تركيا اليوم

يستعد فريق طرابزون سبور التركى المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود تريزيجيه، لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، عندما يلتقي مع نظيره جنتشليربيرليجي الذى يلعب في دوري الدرجة الأولى التركي ضمن مواجهات دور الـ 16 من منافسات كأس تركيا.

تشكيل طرابزون سبور المتوقع لمواجهة اليوم في كأس تركيا

حراسة المرمى: أورجكان.

خط الدفاع: إرين ألمالي، بارترا، فيتور هوجو، سترايجر لارسن.

خط الوسط: سيويس، باسيكتاس، هامشيك.

خط الهجوم: محمود تريزيجيه، يوسف يازجي، عبد القادر عمر.

موعد مباراة طرابزون وجنتشليربيرليجي في كأس تركيا

تقام مباراة طرابزون سبور وغينتشلاربيرليغي في كأس تركيا في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

وحجز فريق طرابزون بطاقة التأهل لهذا الدور بعد الفوز على نظيره أهلاتسي كوروم بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بابارا بارك ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات كأس تركيا للموسم الحالي 2023-24.

ويبحث تريزيجيه ورفقائه إلى الفوز والتأهل لدور الثمانية والتقدم لأبعد نقطة في منافسات كأس تركيا للموسم الحالي حيث يسعى طرابزون الى تجنب مفاجات الكأس للمضى قدما في المسابقة المحلية.

وشارك تريزيجيه مع فريقه طرابزون سبور فى 14مباراة فى مختلف المسابقات هذا الموسم، وساهم في 6 أهداف حيث سجل 4 أهداف وصنع هدفين.وانضم تريزيجيه لصفوف طرابزون سبور، قادما من فريق أستون فيلا، بقيمة 4 ملايين يورو، وينتهى عقده مع ناديه التركي فى صيف عام 2026.