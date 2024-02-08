رصف ورفع كفاءة عدد من قطاعات رافد الدولي الساحلي بكفر الشيخ

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، أعمال رصف ورفع كفاءة عدد من قطاعات رافد طريق كفرالشيخ الدولي الساحلي بنطاق مركز الرياض؛ ضمن أعمال الهيئة العامة للطرق، وذلك تحت إشراف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة الرياض.

قال المحافظ، إنه يتابع أعمال الرصف بالمراكز والمدن، لرفع مستوى الخدمات والمرافق المقدمة للمواطنين، طبقا للجدول الزمنى المحدد لأعمال الرصف فى مواعيدها المقررة والمواصفات الفنية المطلوبة ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والطرق لرفع العبء عن كاهل المواطنين، ولتحسين شبكة الطرق، وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.

وأكد نورالدين، متابعة المشروعات التى تتم على أرض الواقع داخل المحافظة بصفة دورية، للوقوف على نسب التنفيذ، والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة والإنتهاء من تنفيذ مشروعات الرصف في موعدها، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة.