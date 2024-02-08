كيليان مبابي القطعة الأخيرة الناقصة في مشروع ريال مدريد

يُعد الفرنسي كليان مبابي أحد أهداف ريال مدريد البارزة منذ صيف عام 2017، ولكنه كان يُفضل دائمًا البقاء في باريس سان جيرمان، بسبب العقود المالية الضخمة التي حصل عليها.

وأجمعت العديد من المصادر، يقترب مبابي هداف اباريسي اسان جيرمان، من الانتقال إلى فريق ريال مدريد الإسباني في صيف العام 2024.

ووفقًا لتقرير صحيفة "آس" الإسبانية، يعتبر مبابي الجزء الأهم الذي ينقص ريال مدريد، للسيطرة على قارة أوروبا لفترة طويلة.

وترى الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أن انضمام النجم الفرنسي لفريق الإسباني سيمنح فلورنتيو بيريز رئيس النادي، أفضل فريق في أوروبا من لاعبين تحت سن 25 عاما.

بيريز

وأكد التقرير أن ريال مدريد، أصبح يمتلك مجموعة عديده من المواهب الشابة المتألقة في صفوف الفريق، والتي تنافس بين أفضل نجوم العالم.

ويشارك في صفوف المرينجي مجموعة من النجوم الشابة، مثل الإنجليزي جود بيلينجهام، والإسباني إبراهيم دياز، والثنائي الفرنسي أوريلين تشواميني وإدواردو كامافينجا، بالإضافة إلى المواهبة البرازيلية فينسيوس ورودريجو والوافد الجديد إندريك.

من المتوقع أن يلتحق مبابي بهم خلال الصيف القادم، بعد انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، في صفقة مجانية.

ويُعد مبابي أحد أفضل اللاعبين في العالم خلال الوقت الحالي، بفضل مؤهلاته المدهشة في الهجوم ومهاراته الجيّدة في التهديف، بالإضافة إلى قدرته على اللعب في جميع خطوط الهجوم.

مبابي

ويسعى ريال مدريد لاستعادة السيطرة المحلية والقارية في السنوات القادمة، بعد أن خسر لقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، بخلاف عن الدوري الإسباني أيضًا.