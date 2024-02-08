جامعة كفر الشيخ: قرارات الرئيس السيسي حزمة اجتماعية متكاملة لجميع فئات الشعب

​أكدت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أكدت اهتمامه بجموع الشعب المصرى فى جميع القطاعات المختلفة.

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل.

أضافت نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور أماني شاكر بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتنفيذ أكبر حزمة إجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وذلك اعتبارًا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024.

وأوضحت أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى تعد حزمة اجتماعية متكاملة لجميع فئات الشعب وقد جاءت هذه القرارات الحكيمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، وأولت اهتمامًا بجميع القطاعات بالدولة، وخصوصًا القطاع الطبى، والتعليم، والتعليم العالى، بالإضافة إلى الاهتمام بأصحاب المعاشات ومشروع تكافل وكرامة ورفع الحد الأدنى للأجور.