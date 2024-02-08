إعلان موعد استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بقنا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بقنا، عن موعد استقبال تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024م حيث تبدأ يوم الأحد المقبل 11 فبراير عقب اعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح 85.77%، بواقع 35 جنيهًا للمادة الواحدة.

وأوضح الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا أن موعد تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية 2024م في محافظة قنا، سوف يكون يوم الأحد 11 فبراير الجارى وتستمر لمدة 15 يومًا، على أن يقوم ولى الأمر بسداد مبلغ 35 جنيهًا لكل مادة يريد التظلم عن نتيجتها للمعاون المالى بالمديرية أو يقوم بعمل حوالة بريدية بالرقم القومي الخاص بالطالب موجهة باسم مديرية التربية والتعليم بقيمة 35 جنيهًا عن كل مادة يريد التظلم عنها، وذلك بإدارة التعليم الابتدائي بالمديرية.

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023-2024م، بنسبة نجاح 85.77%، وجاءت نتيجة الفصل الدراسي الأول لمرحلة إتمام التعليم الأساسي (القسم المهني) بنسبة نجاح 88.5%، ونتيجة الفصل الدراسىي الأول للصف الثالث الإعدادي للصم وضعاف السمع بنسبة نجاح 88.5%، ونتيجة الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي مكفوفين بنسبة نجاح 87.5%.