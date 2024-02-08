كيفية اتخاذ القرار الصحيح لقاء ببرنامج إعداد الكوادر النسائية بملتقى "أهل مصر"

شهدت سينما هيبس بمدينة الخارجة بالوادي الجديد، ثالث لقاءات البرنامج التدريبي "إعداد القادة والكوادر النسائية" المنفذة ضمن فعاليات الملتقى الثقافي الخامس عشر للفتاة والمرأة، المقام برعاية دكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 5 حتى 12 فبراير الحالي.

استكمل دكتور علي حسن علي -محاضر ومدرب معتمد في إدارة الأعمال والموارد البشرية، حديثه عن الشخصية القيادية وكيفية ممارسة دور القائد، وتطرق اليوم إلى مفهوم القرار وخطوات اتخاذ القرار الصحيح.

أوضح "حسن" أن القرار بصفة جوهرية يعتمد على الخبرة الشخصية ومقدرة الحكم السليم في المشكلة لاستنباط الحلول الممكنة، والقرار الرشيد هو القرار الذي يحقق الأهداف التي من أجلها تم اتخاذ القرار، موضحا أن عملية صنع القرار تتكون من أربعة عناصر هي التخطيط، والتنظيم، والتوجيه، والرقابة.

وناقش المحاضر مع الفتيات مسألة أنه أحيانا نتخذ القرار الخاطئ نتيجة نقص المعلومات، غموض الأهداف، عدم كفاية الوقت، البعد عن المنهجة العلمية، وأكد أن اتخاذ القرارات في الأزمات يعتمد على عملية متتابعة ديناميكية تتضمن في مراحلها المختلفة تفاعلات متعددة تنتهي بمرحلة اتخاذ القرار، كما تتوقف كفاءته على طريقة صناعة القرار وليس على سلطة اتخاذه.

وأشار إلى وجود فرق بين اتخاذ القرار وصنعه، موضحا أن اتخاذ القرار هو اختيار أفضل بديل لاختيار الموضوع بعد القيام بالمفاضلة بين البدائل المتاحة والممكنة، بينما عملية صنع القرار هو جميع الخطوات التي يتطلبها ظهور القرار إلى حيز الوجود، وعن مراحل اتخاذ القرار أوضح أنها تتميز بوجود ما يسمى بالتغذية العكسية وتبدأ بمرحلة تنفيذ القرار، باتخاذ القرار، اختيار البديل الملائم، تقويم الحلول الممكنة، تحديد الحلول الممكنة، تحليل متغيرات المشكلة، تشخيص المشكلة، وصولًا إلى مرحلة تحديد المشكلة.

وأكد دكتور علي في ختام حديثه ضرورة تحمل المسئولية في قراراتنا، والثقة بالنفس في اختياراتنا، ولابد من معرفة المتطلبات والأهداف للوصول إلى القرار الصحيح، وضرورة أن نتعلم من أخطائنا حتى لا تتكرر، ومحاولة تغيير العيوب أو إصلاحها بقدر الإمكان، والبحث دائما عن حلول للمشكلات والتحديات التي تواجهنا، والعمل على تطوير الذات والنفس بالخبرات والمعلومات والدورات التدريبية.

يذكر أن الملتقى يستضيف 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتستمر فعالياته حتى 12 فبراير الحالي، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة دكتورة دينا هويدي المشرف التنفيذي للملتقى، ويقام بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة دكتورة حنان موسى، بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية ودعم الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.