تخفيف الأحمال يؤدي إلى تلف الأجهزة الكهربائية في دمياط

شهدت مدينة فارسكور التابعة لمحافظة محافظة دمياط، أزمة طاحنة بين مئات المواطنين حيث أثارت عودة انقطاع الكهرباء في العديد من المناطق جدلاً واسعاً خصوصا في ظل معاناة المواطنين من انقطاع الكهرباء ليلا ونهارا بلا سبب، ولم تكن المعاناة الوحيدة التي يواجهها المواطنون بل تفاقمت هذه الأزمة إلى عدة خسائر سواء في المنازل أو المحلات التجارية.

وأعرب المواطنون، عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع التيار الكهربائي بفعل فاعل في الآونة الأخيرة وتضرر عدد كبير من المواطنين و من أصحاب المحلات التجارية باختلاف انواعها بتعرضهم لخسائر كبيرة ووقف مصالحهم خاصة بعد عودة الكهرباء لتخفيف الاحمال اذا انقطعت الكهرباء لفترة طويلة. متقطعة بفعل فاعل ومناطق اخري مثل منطقة مدارس الصناعي وستاد شباب فارسكور ومنطقة محلية فارسكور يتم استثنائهم من قطع الكهرباء؛ وبالمحاولة للتعرف على هذه الأضرار تم عمل جولة ميدانية، وقال محمد الصواف الكهرباء كانت بتقطع لمدة 2 ساعة يوميا وثلاجة منزلي اتحرقت وفقدت السيطرة علي التحكم في الخسائر التي حدثت.

وقال سالم عتمان، أن الكهرباء تقطع لفترات طويلة قد تصل إلى ساعتين وبعد عودة الكهرباء نفاجا بقطع التيار الكهربائي كل دقيقتين لمدة ربع ساعةً مما ادي الي حرق شاشة التلفاز وعرضه إلى خسائر كبيرة قائلاً: كل لما يحصل قطع في الكهرباء الدنيا بتقف . وللاسف عند انقطاع التيار الكهربائي احترقت الثلاجةً وكل ما في الثلاجة من مواد غذائية كالدواجن واللحوم المجمدة فيصيبها التعفن بالإضافة إلى منتجات الألبان التي تفسد إذا استمر انقطاع الكهرباء.



وأضاف أنهم لم يجدوا حل للسيطرة على هذه الخسائر لأن الكهرباء تقطع لفترات زمنية طويلة وبعودة التيار الكهربائي فجأة قد يتسبب في حرق مواتير الثلاجات.



وناشد الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بالتدخل بعد حرق عشرات الاجهزة الكهربائية بسبب انقطاع الكهرباء لمرتين أو ثلاثة يوميا بفعل فاعل واضاف محمود حسني موظف، أحد أهالى المدينةً البالغ عددها الـ 150 الف نسمة، أن الكهرباء تنقطع حوالى ثلاث مرات يوميا دون معرفة السبب من قبل مسئولى الكهرباء وتنقطع لفترة طويلة وعندما تأتى الكهرباء تأتى عالية جدا أو ضعيفة جدا جدا مما تسبب فى حرق عشرات الاجهزة الكهربائية المنزلية كالتليفزيونات والثلاجات ومواتير المياه وغيرها .



وقال إننا شكونا مرارا وتكرارا لمسئولى ادارة كهرباء فارسكور بلا مجيب ،مناشدا المحافظ ووزير الكهرباء بالتدخل لحل المشكلة .

واعربت سناء عيسي ربة منزل تسبب قطع الكهرباءفي احتراق الأجهزة الكهربائية الخاصة بمنزله وبمنزل أسرته، كما حدثت خسائر متنوعة في أجهزة جيرانه في المنطقة التي يسكن فيها، حيث تم قطع الكهرباء كل دقيقتين لمدة ربع ساعة بشكل مفاجئ مما تسبب في حدوث أعطال واحتراق الأجهزة الكهربائية بالمنازل ولمبات الإنارة ، مؤكداً أنه حدث انقطاع للتيار الكهربائي وعند عودته عاد بضغط عالي لم تتحمله الأجهزة أو مصابيح الإنارة، فتعرضت للتلف، في معظم منازل المنطقة، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى، فقد حدث أمر مماثل قبل يومين ، ولكن الأضرار كانت أقل.،مؤكداً أنه هو وجيرانه لا يطالبون بتعويضات عن الخسائر التي لحقت بهم، لكنهم مصرون على محاسبة المسئول. عن تكرار قطع الكهرباء بصورة عشوائية اليوم بعد الساعة 3 عصرا وعلى جانب آخر حاولنا الاتصال برئيس قطاع الكهرباء بفارسكور ، وكذلك الاتصال بنائبه أكثر من مرة، للوقوف على حقيقة الأمر وأسبابه، إلا أننا وجدنا تلفوناتهم مغلقة أو لا يردون على الاتصال