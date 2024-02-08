الشباب والرياضة والبيئة تنفذان المبادرة القومية للتوعية البيئية youth saving Earth

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب "الإدارة العامة للمبادرات الشبابية"، بالتعاون مع وحدة الشباب بالإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية بوزارة البيئة ندوة حول التوعية البيئية للشباب من داخل مركز شباب منيل شيحة بمحافظة الجيزة.

تأتي هذه الندوة ضمن المبادرات القومية للتوعية البيئية بمراكز الشباب تحت شعار "youth saving Earth" ، وقد تناولت الندوة عدد من المفاهيم والظواهر البيئية ودور الشباب في الحفاظ على البيئة.



ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي تدعيم الشباب وتنمية الوعي البيئي لديهم، حتي يتسنى لكل منهم معرفة واجبه تجاه حفاظه علي البيئة، مشيراً إلى ضرورة تثقيف الشباب والعمل على الزيادة في الحصيلة المعلوماتية لديهم في كافة المجالات، وذلك لما له من عوائد إيجابية علي المجتمع.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى حرص وزارة الشباب والرياضة علي تنمية قدرات الشباب من خلال التوسع في إقامة مثل هذه الندوات التثقيفية لما لها من دور فعال في تنوير الشباب، وزيادة إبصارهم بكافة المجالات، وما لذلك من عائد مجتمعي يعود مردوده علي المجتمع ككل.

حضر الفعاليات منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة.

حاضر في الندوة كوكبة متميزة من المسؤولين بوزارة البيئة وفي مقدمتهم الدكتور ممدوح رشوان أمين عام الاتحاد العربي للشباب والبيئة، عبدالله زكريا رئيس وحدة الشباب، شيرين أكه عضو وحدة الشباب، وكذا أسامة السنوسي عضو وحدة الشباب بوزارة البيئة.

بدأت الجلسة الإفتتاحية بالحديث حول مفهوم التغيرات المناخية وتأثيراتها المختلفة علي البشر ، وكذا تطرق الحديث لمفهوم تلوث الهواء والاحتباس الحراري، والحديث حول مفهوم المخلفات وكيفية إستغلالها وإعادة تدويرها، وكذلك تم تناول مفهوم التنوع البيولوجي بالشرح والإيضاح لكافة صوره وأبعاده المختلفة، وإختتمت الندوة بالجلسة الختامية والتي تناولت مفهوم التنمية المستدامة وأبعادها المختلفة والدور الوظيفي والمجتمعي الذي يقع على عاتق الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقام المسئولون يرافقهم عدد من الشباب الذين قاموا بحضور الندوة بزراعة عدد من الأشجار المثمرة بأنواعها المتعددة داخل مركز شباب منيل شيحة.

وتعد هذه هي الانطلاقة الأولي للتشجير داخل مراكز الشباب لتكون جنبا إلى جنب مع فعاليات الندوة ليتم تعميم تجربة التشجير داخل جميع مراكز الشباب اللاحقة لتكون علي التوازي مع إقامة الندوة وذلك بكلا من محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.