«المطورون العرب» تتعاقد مع «SAP العالمية» لتطوير نظام التخطيط والتشغيل وإدارة الموارد

فى إطار خطة التحول الرقمى..

أعلنت شركة المطورون العرب القابضة عن تعاقدها مع شركة SAP- المتخصصة عالميًا فى مجال إصدار البرمجيات الإدارية والحلول التكنولوجية للمؤسسات لتطوير نظام رقمى متكامل لجميع إدارات الشركة، لزيادة الفاعلية والكفاءة فى منظومة التشغيل بوجه عام بما يحقق الاستدامة الرقمية للمجموعة.

يأتى ذلك فى إطار استراتيجية شركة المطورون العرب القابضة، لتحقيق آفاق جديدة لعصر حديث وتطور مؤسسى رقمى مستدام آمن فى كافة خدمات الشركة لتيسير آلية العمل وإجادة التحكم بالإجراءات والبيانات ولرفع الكفاءة التشغيلية بما يدعم قدرة الشركة على التكييف مع متطلبات العملاء، وفى الوقت نفسه مواكبة توجهات الدولة نحو « التحول الرقمي» بهدف تعزيز الاستدامة الرقمية والحفاظ على الموارد البيئة.

وقع التعاقد الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، ومحمد سامى العضو المنتدب لشركة SAP العالمية، بحضور السيد أحمد عبدالهادى الرئيس التنفيذى لشركة Phoenix أحد الوكلاء المعتمدون فى مصر من شركة SAP العالمية والتى بدأت رحلة شراكتها مع المطورون العرب من خلال تعاقد لتطبيق النظام الجديد المتعاقد عليه مع شركة SAP وذلك لما لهم من خبرات فى مجال التحول الرقمى.

وفى ذلك الإطار قال الدكتور أيمن خليفة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة المطورون العرب القابضة، إن التعاقد مع شركة SAP العالمية يمثل نقلة نوعية وطفرة تكنولوجية فى إدارة الشركة من خلال دراسة دورات العمل الحالية وتحليلها وتطويرها بشكل عملى لرفع كفاءة العمل وخفض تكلفة العمليات مع القدرة على سرعة اتخاذ القرار المناسب بناءً على معلومات سريعة ودقيقة.

من جهته قال محمد سامى، المدير التنفيذى لدى اس ايه بى فى مصر: «نحن سعداء جدًا بتوقيع هذه الشراكة مع «المطورون العرب القابضة» الرائدة إقليميًا فى قطاع التطوير العقارى، ونهدف من خلال تطبيق منصة Rise with SAP إلى زيادة الكفاءة العامة لدى الشركة وتعزيز عملية صنع القرار، مشيرا إلى أن الشركة ستوفر عبر هذه الشراكة رؤى ومعلومات تستند إلى بيانات فورية، الأمر الذى سيدعم النمو والاستدامة الرقمية، وهو ما يُعد بالنسبة لنا خطوة محورية فى التزامنا نحو تطوير منظومة التحول الرقمى فى مصر».

وبموجب هذا التعاقد تعتبر «المطورون العرب القابضة» أولى شركات التطوير العقارى فى السوق المصرى، التى تعتمد على هذا النظام الحديث، يأتى ذلك تماشيًا مع سياسة الشركة التى تهدف إلى التحول الرقمى والتطور التكنولوجى الحديث، وفى ظل اهتمام الإدارة بتحديث كافة الأنظمة المستخدمة.