إزالة 173 متر متغيرات مكانية خلال أعمال الموجة 22 بمركز المحلة

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو فكرى حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء خلال أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية و المتغيرات المكانية بمشاركة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى، والعميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة و المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة و رؤساء الوحدات المحلية.

وتمكنت الحملة من إزالة 4 مخالفات من المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية للعامرية و دمرو بمساحة إجمالية 173 متر مربع و شملت الأعمال تنفيذ ثلاثة إزالات متغيرات بالعامرية لحجرة بدور ثالث علوى بمساحة 10متر مربع و جمالون صاج على مساحة 50 متر مربع وحوائط دور ثالث علوى بمساحة 90 متر مربع و تم تنفيذ إزالة واحدة بدمرو لحوامل وأعمدة بسقف حديد بمساحة 23 سهم.

وتستمر يومياً أعمال إيقاف مخالفات البناء و إزالة التعديات على الأرض الزراعية و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.