الخميس 08 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

إزالة 173 متر متغيرات مكانية خلال أعمال الموجة 22 بمركز المحلة

جانب من الازالات
جانب من الازالات

نفذت رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى، برئاسة اللواء عمرو فكرى حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء خلال أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية و المتغيرات المكانية بمشاركة اللواء محمد فتحى حكمدار مدينة المحلة الكبرى، والعميد محمد حوام مأمور مركز شرطة المحلة و المهندس محمد حنتوش نائب رئيس مركز المحلة و رؤساء الوحدات المحلية.

وتمكنت الحملة من إزالة 4 مخالفات من المتغيرات المكانية بالوحدات المحلية للعامرية و دمرو بمساحة إجمالية 173 متر مربع و شملت الأعمال تنفيذ ثلاثة إزالات متغيرات بالعامرية لحجرة بدور ثالث علوى بمساحة 10متر مربع و جمالون صاج على مساحة 50 متر مربع وحوائط دور ثالث علوى بمساحة 90 متر مربع و تم تنفيذ إزالة واحدة بدمرو لحوامل وأعمدة بسقف حديد بمساحة 23 سهم.

وتستمر يومياً أعمال إيقاف مخالفات البناء و إزالة التعديات على الأرض الزراعية و مصادرة مواد البناء و التحفظ على المعدات المشاركة فى المخالفات و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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