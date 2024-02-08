7126 معرضًا ومنفذًا لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تلقي اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا اليوم من القطاعات المعنية بالوزارة حول جهود السادة المحافظين في تطبيق مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية في جميع المحافظات، والتي تتضمن 7 سلع غذائية إستراتيجية وهي الفول، العدس، المكرونة، الأرز، السكر، الزيت، منتجات الألبان والجبن، وإقامة منافذ ومعارض توفير السلع الغذائية والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بالمحافظات بأسعار مخفضة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 25 % للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية حرصه على متابعة المبادرة بشكل دوري خلال اجتماعاته الدورية مع المحافظين، وتقارير من القطاعات المعنية بالوزارة، موجهًا السادة المحافظين باستمرار متابعتهم الدائمة لتطبيق مبادرة خفض الأسعار الغذائية على أرض الواقع، سواء في الشوادر، أو المنافذ، أو السلاسل التجارية التي تم الإعلان عنها بالمبادرة لتوفير السلع الأساسية، وذلك لضمان استمرارها وتحقيق مستهدفاتها في توفير السلع المحددة بأسعار مناسبة للمواطنين في جميع المحافظات.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن التقرير أشار إلى أن تم إضافة 902 منفذ جديد للمبادرة خلال الفترة من أكتوبر الماضي وحتي اليوم الخميس ٨ فبراير الحالي، ليصبح إجمالى عدد المنافذ الثابتة والمتحركة والشوادر والمعارض التي تم إقامتها علي أرض المحافظات 7126 معرضًا ومنفذًا لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، لافتًا إلى أن ذلك يأتي بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية والصناعات المصرية والجمعيات الأهلية ووزارتى التموين والداخلية والمجتمع المدنى.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن الحكومة تعمل على قدم وساق لمواجهة تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والتي تنعكس بدورها علي زيادة أسعار الكثير من السلع على المواطن المصرى مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الإجراءات التي تم اتخاذها والمتعلقة بـ«ضبط الأسواق»، وفرض رقابة على التجار ومواجهة محتكري السلع لضمان توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة، إلى جانب التعاون المكثف للحكومة مع القطاع الخاص في إطار «مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية»، وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ، مما يساهم في الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حماية اجتماعية لهم.

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن التقرير أوضح أن عدد الحملات الرقابية المكثفة التي قامت بها المحافظات لإحكام الرقابة على الأسواق في المراكز والمدن والأحياء بلغت حوالي 6308 حملة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية على مستوى المحافظات، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 13107 محاضر مخالفة، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

وكلف اللواء هشام آمنة القائمين على مبادرة «صوتك مسموع» بالوزارة والمحافظات، باستمرار تلقى الشكاوى الخاصة بأى نقص في السلع الغذائية بالمحافظات أو ارتفاع أسعارها، والتنسيق مع المسؤولين بها لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن تكثيف الرقابة وضبط أسعار السلع في الأسواق، مشددًا على ضرورة الاستمرار وعدم التراخي فيما يتعلق بشكاوى المواطنين واستفساراتهم التي تتعلق بعمل "الوزارة" في أسرع وقت.

وشدد اللواء هشام آمنة على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بالضرب بيد من حديد والتصدي بكل حسم لمحاولات حجب السلع الغذائية عن المواطنين بصورة مقصودة لإحداث إرباك بالأسواق وارتفاع الأسعار بصورة غير مبررة وخاصة السلع الاستراتيجية والتي تمس حياة المواطنين بصورة يومية،موجها بتكثيف حملات ضبط الأسواق، ومواجهة التلاعب في الأسعار، والغش التجاري، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، والمرور المستمر والمفاجئ علي كافة سلاسل السوبر ماركت ومحلات البيع سواء جملة أو تجزئة والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء للمحافظات، للتأكد من إعلان الأسعار بصورة واضحة علي السلع الغذائية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن المحافظات مستمرة في التوسع بإقامة المنافذ والشوادر الثابتة والمتحركة لتغطي جغرافيًا جميع المدن والمراكز والمناطق ذات الكثافة الكبيرة لتلبي احتياجات محدود الدخل والأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع المحافظين لتوفير عدد من المواقع بالمحافظات لإقامة معارض دائمة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع القوات المسلحة لمحاربة الغلاء وتنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع الغذائية والتي تستمر لمدة 6 شهور.