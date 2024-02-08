"وحدة مرور جامعة أسيوط" تقدم خدمة جديدة تيسيرًا على المنتسبين

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ عن تقديم خدمة جديدة مميزة، بوحدة مرور جامعة أسيوط، بالتعاون مع إدارة مرور أسيوط؛ بقيادة العميد إسماعيل المحرزي؛ لمنتسبي الجامعة (VIP)؛ حيث تم استحداث وحدة المرور الإلكترونية بالجامعة (أمان)؛ لتجديد الرخص التي تم إصدارها من محافظات أخرى؛ وذلك تيسيراً على أعضاء هيئة التدريس، والعاملين، وطلاب الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ إن جامعة أسيوط تحرص على الاهتمام بجميع منسوبيها باستمرار، وبمختلف السُّبل، وتقديم الرعاية اللائقة بهم، وتخفيف الأعباء الحياتية عن كاهلهم، وتحسينها بشكل مستمر، مشيرًا إلى أن هذه الخدمة التي تقدمها إدارة مرور الجامعة، تهدف إلى توفر الجهد، والوقت؛ لمنتسبي الجامعة، في الوقت تعبر عن التطور الملحوظ في المنظومة المرورية.

وأشار الرائد هيثم مصطفى زكي رئيس وحدة مرور الجامعة، إلى أن وحدة المرور الإلكترونية؛ تقدم لمنتسبي الجامعة خدمات: تجديد رخصة تسيير مركبة، وبدل تالف / فاقد رخصة تسيير مركبة، وبدل تالف / فاقد، رخصة قيادة مطورة مدون بها الرقم القومي، وإصدار ملصق إلكتروني، وبدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني، وخدمة الفحص الفني للمركبات، وذلك من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الساعة الثامنة مساءً، كما تقدم وحدة مرور الجامعة جميع خدماتها حتى الساعة الخامسة مساءً.

يأتي ذلك في ضوء سياسة التطوير، والتحديث التي تتبناها الإدارة العامة للمرور، وتنتهجها؛

من أجل الارتقاء بمستوى الأداء، ومواكبة روح العصر؛ باستخدام التقنيات، والنظم الحديثة التي تساعد على توفير الجهد، والوقت، وتحسين مستوى الخدمات، وتقديمها بأعلى مستويات الجودة، والأمان.