لأول مرة منذ بدء الحرب.. بوتين يحاور مذيع أمريكي اليوم

كشف الإعلامى الأمريكى توكر كارلسون أن المقابلة التى أجراها مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيتم بثها مساء الخميس، بحسب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

ويشار إلى أن إعلان كارلسون، المذيع السابق بفوكس نيوز، والذى يعرف بأنه مذيع ترامب المفضل، فى منشور على انستجرام ذكر فيه أن المقابلة سيتم بثها على الموقع الإلكترونى الخاص به فى السادسة مساءً بتوقيت شرق أمريكا، عند منتصف الليل بتوقيت القاهرة.

وستكون هذه أول مقابلة رسمية يجريها بوتين مع شخصية إعلامية غربية منذ بداية الحرب فى أوكرانيا قبل نحو عامين، على الرغم من الطلبات العديدة من وسائل الإعلام لإجراء مقابلة معه.

وأكد متحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف، إن المقابلة أجريت يوم الثلاثاء الماضى. ووفقا لوسائل الإعلام الروسية، فإن كارلسون أمضى عدة أيام فى موسكو، مما أثار توقعات بإجراء المقابلة، وأكد المذيع مساء الثلاثاء أنه سيكون هناك حوارا مع الرئيس الروسى.

وقال كارلسون فى مقطع فيديو تم تصويره على ما يبدو فى مبنى بوسط موسكو، ونشره على منصة إكس، إنه موجود من أجل مقابلة الريس الروسى فلاديمير بوتين، وسيجريها قريبا.

وقالت نيويورك تايمز إن المقابلة تأتى فى وقت حرج للحرب فى أوكرانيا، حيث تتعثر المساعدات الأمريكية لكييف فى الكونجرس. ولم يحرز مجلس الشيوخ تقدما أمس، الأربعاء، فى حزمة المساعدات لكل من أوكرانيا وإسرائيل، بعدما عرقل الجمهوريون اتفاقا من شأنه أن يجمع المساعدات بإجراءات أخرى تتعلق بأمن الحدود.

وذهبت الصحيفة إلى القول بأن الرئيس بوتين، بحديثه إلى كارلسون، سيستغل على الأرجح فرصة فريدة للوصول إلى جمهور يحتمل أن يكون متعاطفا فى الولايات المتحدة.