اختتام فاعليات اختبارات المرحلة الثانية لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم بالشرقية

اختُتِمَت بمنطقة الشرقية الأزهرية، اليوم الخميس، تصفيات المرحلة الثانية لمسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم، المنعقدة بمقر ديوان عام المنطقة، تحت إشراف إدارتي شئون القرآن الكريم والكمبيوتر التعليمي.

وأكد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، إجراء الاختبارات بنظام التوثيق الإلكتروني بالصوت والصورة؛ لضمان الدقة والحياد في أعمال رصد الدرجات وإعطاء كل طالب حقه.

يُشار إلى أن تصفيات المرحلة الثانية للمسابقة شارك فيها عدد 2870 طالب وطالبة من رواد مكاتب التحفيظ، وطلاب المعاهد بمراحلها المختلفة، والدارسين بالأروقة الأزهرية بالإدارات التعليمية كافة.

وتضمنت المسابقة أربعة مُستويات وهى: المستوى الأول: القُرآن الكريم كاملًا مع إتقان التجويد وأحكام التلاوة، والمستوى الثاني: القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث: 20 جزءًا للمرحلة الإعدادية ومكاتب التحفيظ والأروقة الأزهرية، والمستوى الرابع 10 أجزاء من القرآن الكريم.