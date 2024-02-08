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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

تفاصيل تكريم عمرو الليثي ومنى زكي وخالد النبوي بالمركز الكاثوليكي

الإعلامي الدكتور
الإعلامي الدكتور عمرو الليثي

يقيم المركز الكاثوليكي المصري في دورته الثانية والسبعين لأقدم مهرجان سينمائي في مصر والوطن العربي والشرق الأوسط، في الثالث والعشرين من فبراير المقبل، احتفالية لتكريم رموز الفن والمجتمع والإعلام الذين لهم دور بناء في خدمة المجتمع المصري.

اختارت اللجنة العُليا للمهرجان الفنانين وصُناع السينما والإعلاميين الذين سيتم منحهم تكريمات الدورة الثانية والسبعين، والتي سيتم توزيعها خلال حفل افتتاح المهرجان، وهي كالتالي:

الإعلامي الدكتور عمرو الليثي جائزة التميز الإعلامي وذلك لمشواركم الإعلامي الثري ، الفنان خالد النبوي جائزة أحسن ممثل في عمل درامي عن دوره في مسلسل «رسالة الإمام».
الفنانة مني زكي جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي عن دورها في مسلسل «تحت الوصاية».

وتقام الاحتفالية الجمعة الموافق ٢٣ فبراير ٢٠٢٤.. بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان».

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