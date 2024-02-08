بسبب التوترات .. إلغاء التعاون الاقتصادي بشبه الجزيرة الكورية

كشفت تقارير إخبارية إن وسائل إعلام رسمية لكوريا الشمالية ذكرت اليوم الخميس إلغاء التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، مع تفاقم التوترات بينهما.

ولفتت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون وصف العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين معاديتين لبعضهما"، كما تم اتخاذ قرار بشأن إلغاء قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، وقانون المنطقة الخاصة للرحلات الدولية في جبل كومغانغ، واللوائح الخاصة بتنفيذه، والاتفاقيات المتعلقة بالتعاون الاقتصادي بين الكوريتين، في اجتماع عام للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى.

وتأتي هذه الخطوة بعد أقل من شهر من قرار كوريا الشمالية بتفكيك الوكالات التي تتعامل مع الشؤون بين الكوريتين، مثل اللجنة الوطنية لإعادة التوحيد السلمي، وهي وكالة مسؤولة عن التعاون الاقتصادي الوطني، ووكالة أخرى مسؤولة عن مشروع رحلات جبل كومغانغ كما يأتي أيضا بعد إعلان بيونج يانج أنه لا جدوى من السعي لإعادة التوحيد مع الجنوب.

ويعد قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده في عام 2005، إطارا أوليا لمثل هذا التعاون، في حين أن قانون المنطقة الخاصة بجبل كومغانغ الذي تم اعتماده في عام 2011، يحمل تفاصيل حول الاستثمارات في المنطقة من قبل الجنوب والكيانات الأجنبية.