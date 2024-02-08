انطلاق برنامج تدريبي لدعم مهارات القيادات الشبابية

بجامعة قناة السويس

يعقد مركز إعداد القادة بجامعة قناة السويس، بالتعاون مع معهد إعداد القادة بحلوان، المنحة الثالثة من برنامج المهارات الأساسية للقيادات الشبابية وذلك خلال الفترة من 10 فبراير إلى 7 مارس 2024 .

تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبإشراف تنفيذي الدكتور محمد غنيم مدير مركز إعداد القادة بالجامعة.

وأفاد الدكتور محمد عبد النعيم، أن برنامج المنحة يضم اللغة الإنجليزية والألمانية، ومهارات التعامل مع العملاء وإدارة الموارد البشرية، لافتاً إلى أن البرنامج مجاني لطلاب جامعة قناة السويس، ويحاضر به الدكتور سمير غنيم أستاذ الإدارة وتنمية الموارد البشرية بأكاديمية الشرطة.

ومن جانبه - أعلن الدكتور محمد فتوح غنيم مدير المركز، ‎الشروط الواجب توافرها في الطالب المتقدم ‎وهى أن يكون من طلاب جامعة قناة السويس، واجتاز أحد أفواج إعداد القادة، ومن غير المستفيدين بالمنحة الأولى أو لم يجتزها.

وأضاف "غنيم" ضرورة اجتياز الطالب المتقدم للمقابلة الشخصية، وتقديم استمارة الاشتراك يوم الخميس الموافق 8 فبراير في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، بمقر مركز إعداد القادة بمبنى رعاية الشباب الدور الرابع .

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