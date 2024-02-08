تنفيذ 131 قرار غلق وتشميع وإزالة إشغالات بالحي الثاني بالعاشر من رمضان

وجه المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، اليوم الخميس، بضرورة التصدي لأي تعدي بأنحاء المدينة، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يخالف القانون.

وتابع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أعمال الحملات اليومية الموجهة من إدارات: الاشغالات والتعديات والأمن، بالتعاون مع شرطة المرافق، لرصد جميع المخالفات والتعديات.

وأوضح إنه تم رفع الاشغالات والتعديات الواقعة في منطقة الأردنية وصيدناوي، وتنفيذ عدد 131 قرار غلق وتشميع وازالة اشغالات وتعديات بالقطع السكنية بالمجاورة 10 بالحي الـ 2 ، كما تم إزالة حظائر طيور أعلى اسطح عمارات المجاورة 43 بالحى السادس، ورفع الإشغالات الباعة الجائلين بالطرق الرئيسية بالمدينة.

وشدد رئيس الجهاز، على ضرورة استمرار الحملات والمتابعة الدورية على مدار الساعة، للحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وعدم السماح بالتعدي على حقوق المواطنين في الأرصفة والطرق العامة.