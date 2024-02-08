مكتبة الإسكندرية تنعى الشاعر والفنان التشكيلي مجدي نجيب

تنعي مكتبة الإسكندرية والعاملون بها ببالغ الحزن والأسى الشاعر والفنان الكبير مجدي نجيب، والذي وافته المنية أمس، آملين أن يتغمدهالله عزَّ وجلَّ بواسع رحمته.

ويتقدم الأستاذ الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن إدارة المكتبة وجميع العاملين بها بخالص العزاء لأسرة ومحبي الراحلراجين الله تعالى أن يلهمهم الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن مجدي نجيب من كبار الشعراء في مصر والوطن العربي، أصدر عددًا من الدواوين الشعرية بالإضافة إلى كتابته لعدد كبيرمن الأغاني لكبار المطربين المصريين والعرب أبرزهم عبد الحليم حافظ وفايزة أحمد وشادية وصباح ومحمد منير وغيرهم.

كما تميز نجيب كفنان تشكيلي، وأقام عددًا من المعارض الفنية التشكيلية آخرها معرضه شبابيك العام الماضي.