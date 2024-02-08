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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

3 إنفجارات تدوي في بغداد.. ما القصة؟

انفجارات العراق
انفجارات العراق

أفادت تقارير إخبارية، اليوم الخميس، بأنه وقع 3 انفجارات هزت العاصمة العراقية بغداد، بينما تهرع سيارات الإسعاف إلى منطقة "البلديات" شرق العاصمة بغداد عقب وقوع 3 انفجارات هناك.

 فيما نقلت وكالة رويترز سماع دوي انفجارات ضخمة في العاصمة العراقية بغداد، مضيفة أن طائرات مسيرة استهدفت سيارة في بغداد، لافته إلى أن الصواريخ التي أصابت السيارة يبدو أنها دقيقة التوجيه والدلائل الأولية تشير إلى عملية اغتيال.

وأوضحت المصادر الصحفية، أن السيارة التي استُهدِفَت بالقصف الدقيق الجوي كانت تابعة للحشد الشعبي المليشيات المسلحة في العراق.

وأشارت المصادر إلى وقوع 3 قتلى جراء قصف السيارة في منطقة "المشتل" ببغداد بصواريخ أطلقتها طائرة موجهة عن بعد.

كما قالت مصادر آخري، إن بقايا الصواريخ التي ضربت السيارة تشبه تلك التي استُعْمِلَت في حوادث اغتيال سابقة في العراق.

وأعلنت وسائل إعلامية، أن الهجوم استهدف "أبو باقر الساعدي" و "أركان العلياوي" القياديَّيْن في "كتائب حزب الله" العراقية المقاومة الإسلامية في العراق.

وأضافت أن "أركان العلياوي" الذي قُتل في الهجوم كان مسؤولاً بمنظومة المعلومات التابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقية.

بينما قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الولايات المتحدة نفّذت غارة جوية في بغداد وأصابت هدفًا فرديًّا "عالي القيمة".

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