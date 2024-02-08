ندوة للتوعية من أمراض السرطان بمتحف الإسماعيلية

يقيم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف الإسماعيلية احتفالية تحت عنوان "معا.. يتجدد الأمل" بمناسبة اليوم العالمي للسرطان، حيث نظمت محاضرة بحديقة المتحف من إعداد وتقديم نعمة سيد للتوعية بمرض السرطان وأسبابه وكيفية الوقاية منه والكشف عنه مبكرا.

واليوم العالمي للسرطان هو ظاهرة سنوية ينظمها الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان لرفع الوعي العالمي من مخاطر مرض السرطان، وذلك عبر الوقاية وطرق الكشف المبكر للمرض والعلاج، ويعتبر مرض السرطان أكبر المشكلات الصحية التي تواجه العالم، كما يعتبر أهم أسباب الوفاة على الصعيد العالمي.

وتعتبر المتاحف من المؤسسات التعليمية الهامة لخدمة المجتمع المحلي ومساندة المؤسسات التعليمية. وتختلف المتاحف بأنواعها فمنها الاثري و العلمي و الفني و المخصص للتاريخ الطبيعي و للأطفال. و مع إختلاف انواع المتاحف الا أنها تشترك بأهدافها وهي : جمع القطع المتحفية و صيانتها و الحفاظ عليها و إفساح المجال للباحثين و الدارسين للأستفادة منها و تثقيف الزوار من جميع اعمارهم و ثقافتهم.