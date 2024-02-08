إصابة 6 عمال إثر انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة – أسيوط

أصيب 6 عمال بالفيوم فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة - أسيوط الغربي باتجاه مدينة دمو أثناء توجههم للعمل في إحدى الوحدات السكنية ، تم نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان مدير أمن الفيوم، قد تلقى بلاغ من عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بطريق القاهرة -أسيوط الغربي باتجاه مدينة دمو بدائرة القسم ، ووجود مصابين.

انتقلت اجهزة الامن وتم الدفع بـ 4سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وبالمعاينة الأولية تبين أن الحادث بسبب السرعة الزائدة، اختلت عجلة القيادة بيد السائق وفقد السيطرة على السيارة فانقلب في نهر الطريق وأسفر ذلك عن وقوع الحادث ونتج عنه إصابة 6أشخاص وهم " محمد .ر 49 سنه " سائق مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، " ربيع .ط 21 سنه " عامل مصاب بكدمات وسحاجات متفرقة بالجسم ، " خالد . س . ع 33 سنه " عامل مصاب بكسر في الكتف الأيمن" توبه .ح 31 سنه عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، " عز الدين . 43سنه " عامل مصاب بكدمات وتجمع دموي بالوجه ، " حاتم . ج 28سنه عامل مصاب بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم .

تم نقل، المصابين إلى مستشفى التامين الصحي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج ، وتم تحرير المحضر اللازم واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

حادث اخر

وفى حادث سابق إصيب 5 سيدات في حادث انقلاب سيارة أجرة بطريق دار السلام طاميه الزراعي بالقرب من قرية كفر محفوظ بالفيوم ،تم نقل المصابون إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت اجهزة الأمن بالفيوم قد تلقت اخطارا من مأمور مركز شرطة طاميه ، باستقبال مستشفى طاميه المركزي 5 سيدات مصابين بجروح إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة إجرة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين انقلاب سيارة أجرة صندوق بطريق دار السلام طامية الزراعي باتجاه قرية كفر محفوظ ، بسبب السرعة الذائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة عليها فانقلبت في نهر الطريق مما تسبب في إصابة 5 سيدات وهم : " فتحيه.ك " 50 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، و " "لواحظ .ط" 49سنه مصابة بكسر بالكتف الأيمن وكدمات متفرقة بالجسم ، " سيدة . ع " 52 سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، " عدلية .ع " 55 سنه ، مصابه بكدمات وتجلطات وجرح قطعي بالقدم اليسرى ، و " ربيعه .ر " 52سنه مصابه بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم ، " عاشورة .غ " 57سنه ، مصابه بكدمات وسحجات وتجمع دموي بالوجه .

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.