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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مسئول إسرائيلي: القتال لن ينتهي بغزة

غزة
غزة

أعلن الجنرال دان هرئيل، النائب السابق لرئيس هيئة الأركان الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن جيش بلاده يحارب في قطاع غزة بلا هدف والقتال لن ينتهي.

وكشفت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن الجنرال دان هرئيل، الذي تولى قيادة المنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي سابقا، أن القوات الإسرائيلية تحارب في غزة دون هدف وأن الخطة العسكرية الموضوعة تعني أن الحرب لن تنتهي.

وأوضح الجنرال هرئيل في لقاء مع الإذاعة أن ممارسة الضغط العسكري وحده على حركة حماس في قطاع غزة لن يعيد المحتجزين، ولكن يجب بالتوازي المضي قدما في مسار سياسي وإدارة مفاوضات أمام الحركة الفلسطينية بهدف الإفراج عن المحتجزين لدى "حماس".

وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء أمس الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل عمليتها في قطاع غزة حتى يمكن تحقيق نصر كامل على حماس في غضون أشهر وليس سنوات.

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