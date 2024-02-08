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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

إقبال كبير على حجز الوحدات بالحي السكني "جاردن سيتي الجديدة" بالعاصمة

وحدات سكنية
وحدات سكنية

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن هناك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على حجز الوحدات السكنية المطروحة بالحى السكنى "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى بدأ حجزها منذ أيام، من خلال شركة سيتى إيدج للتطوير العقاري، ولا يزال باب الحجز مفتوحًا للمواطنين.

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وأشار وزير الإسكان، إلى أن عدد الحاجزين الذين قاموا بسداد مبلغ جدية الحجز حتى الآن، 1435 حاجزًا، موضحًا أن حى "جاردن سيتي الجديدة"، يتم تنفيذه طبقًا لتصميم معماري مستوحى من الطراز الفرنسي القديم ليشبه التصميمات المعمارية المُنفذة بمنطقة جاردن سيتى بوسط البلد بالقاهرة، وسيكون علامة بارزة في العاصمة الإدارية الجديدة، وسيحقق نقلة نوعية كبيرة في طبيعة العمران المصرى.

وأضاف الوزير، أن حى "جاردن سيتي الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يقع على مساحة 885 فداناً، ويضم 385 عمارة سكنية بها حوالى 21494 وحدة سكنية، و513 وحدة تجارية، و456 فيلا متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، كما يضم الحى جميع الخدمات التعليمية والترفيهية والتجارية والرياضية والدينية، وغيرها.

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