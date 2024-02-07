محافظ الدقهلية يستقبل القيادات الامنية والشعبية لتقديم التهنئة بالعيد القومي للمحافظة

استقبل الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية مساء اليوم الاربعاء المحاسب حسام الدين امام محافظ الدقهلية الأسبق والقيادات الأمنية والرقابية ورؤساء الجامعات والقيادات التنفيذية ورجال الدين الاسلامي والمسيحي لتقديم التهنئة بالعيد القومي ، بحضور بحضور الدكتور هيثم الشيخ نائب المحافظ ، واللواء ايمن الشريف السكرتير العام للمحافظة .

واستقبل " محافظ الدقهلية" ، اللواء خالد عيد رئيس جهاز المخابرات العامة لمنطقة شرق الدلتا ، واللواء عمرو ابوطالب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية ، واللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية ، والدكتور شريف خاطر رئيس جامعة المنصوره ، والدكتور يحيي المشد رئيس جامعة الدلتا ، والدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصوره الجديد ، والعميد محمد الكومي عضو هيئة الرقابة الإدارية بالدقهلية ، والعميد أحمد قديحه مدير مكتب المخابرات الحربية بالدقهليه ، والعميد خالد رجب مدير منطقة التجنيد بالدقهلية ، والعقيد أ.ح أحمد الدغيدي القائم بعمل المستشار العسكري للمحافظة ، والعميد عبدالحميد غلاب مدير مكتب المخابرات العامة بالدقهليه ، و صباح العربي نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة العربي ، والانبا صليب اسقف ميت غمر وبلاد الشرقيه والنائب البابوي لابراشية المنصوره توابعها وممثلين ابراشية المنصوره وميت غمر ودير القديسة دميانه بالبراري ، والشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية ، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية ، والمحاسب عبدالحميد الشابوري رئيس البنك الزراعي بالدقهليه ، وعضو مجلس الشيوخ النائب طارق عبدالعزيز ، وأعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة رؤساء الشركات والقطاعات ووكلاء الوزارة وروساء المراكز والمدن والاحياء.

وقام " محافظ الدقهلية " بإيقاد الشعلة الرئيسية بميدان النصب التذكاري للشهداء امام مبني المحافظة إيذاناً ببدء الاحتفالات الرسمية بالعيد القومي للدقهلية ، والتي تستمر علي مدار شهر فبراير تضمن العديد من الفاعليات الفنية والثقافية والاجتماعية وافتتاح العديد من المشروعات الخدمية ، وشاهد " المحافظ " ومرافقوه الاحتفالية الرسمية بالعيد القومي من داخل النصب التذكاري للشهداء والتي تضمنت العديد من الفقرات الفنية الغنائية والمسرحية .

وقال " مختار " كل عام وشعب الدقهلية بخيربمناسبه عيدهم القومي وبمناسبة الاحتفال بذكري الاسراء والمعراج داعياً المولي عز وجل أن يمن على مصرنا الحبيبة بالتقدم والرقى والازدهار وان يحفظ مصر وشعبها .

وأشار" المحافظ " شعب الدقهلية حقق نصرا كبير سطر بأحرف من نور في سجل التاريخ وسميت عاصمتها المنصوره تيمناً بهذا النصر العظيم ، وسيظل التاريخ يدرس هذا النصر ويحتفل به الأجيال المتعاقبه ليتعرفوا علي النصر الذي حققه اجدادهم.

كما قال " مختار " نحتفل كل عام في مثل هذا اليوم بما حققه أجدادنا منذ ما يقرب من ثمانية قرون على أرض المنصورة من إنتصار هو الاعظم في التاريخ حيثه انتصره على قوات الغزو الأوروبي بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا .

كما أشار " المحافظ " الي أن النصر الذي تحقق في معركة المنصورة في الثامن من فبراير صنعه أبناء هذه الأرض الطيبة مسلمون واقباط حيث تمكنوا من سحق القوات المعتدية وإلحاق هزيمة قاسية بهم قتل خلالها من جنود الأعداء الآلاف ، وتم أسر قائدهم لويس التاسع .

وأيضاً أشار" المحافظ " الي أن هذا لم يكن هو النصر الوحيد الذي تم علي أرض عروس النيل مدينة المنصوره ففي سمائها وقعت اكبر معركة جوية عرفها التاريخ العسكري الحديث ،

حين حققت القوات الجوية المصرية انتصارا ساحقا في حرب اكتوبر المجيدة 73 علي الطيران الاسرائيلي سجلت بحروف من نور في تاريخ العسكرية المصرية .

والجدير بالذكر أن العيد القومي لمحافظة الدقهلية كل عام يوافق ذكرى انتصارات شعب المنصورة عاصمة الدقهلية على حملات الغزو الاوربي بقيادة قائد الحملات لويس التاسع ملك فرنسا فى فبراير عام 1250 ميلادية واستطاع اجددنا فى المنصورة تحقيق النصر وصد هذه الحملات عن مصر واسر قائدهم وإيداعه اسيرا بدار القاضى بن لقمان والتي أصبحت مزاراً سياحى وأثرى عريق يجسد عظمة وبسالة شعب المنصورة تستلهم اجيال المصريين منه الفخر والعزة وتأكيد الكرامة ويعطيهم الدروس المستفادة فى الشجاعة والصمود فى وجه المستعمر على مر العصور.