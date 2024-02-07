"أهل مصر".. ورش متنوعة في ملتقى فتيات المحافظات الحدودية بالوادي الجديد

أهل مصر .. شهد قصر ثقافة الخارجة بالوادي الجديد، أولى فعاليات الورش الفنية والثقافية الملتقى الثقافي الخامس عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في الفترة من 5 حتى 12 فبراير الحالي.

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الورش الحرفية، منها ورشة "فن المكرمية" للمدربة شيرين عفيفي، قامت خلالها بتعليم الفتيات كيفية نسج الخيط المعروف بالخيط المجدول لإنتاج عدد من المعلقات والمفارش، بينما تناولت سماح فاروق في ورشة "الإكسسوارات" مع الفتيات تنفيذ قطع من السلاسل والأساور وحافظات الموبايل.

وشرح المدرب عماد عاشور ضمن ورشة "الخيامية" كيفية اختيار القماش الدكة واختيار الرسم وتطريزه على القماش لإنتاج الشنط والمعلقات والمفارش، كما قامت المدربة نحمده رياض في ورشة "إعادة التدوير بمخلفات النخيل" بتنفيذ الشنط والقبعات والأطباق باستخدام جريد النخيل والخوص، وتعشيقها بعدد من الإكسسوارات.

وفي جانب ورش اكتشاف المواهب، أقيمت ورشة "التصوير والمونتاج" للمدرب طارق الصغير لتدريب الفتيات على التقاط الصور واختيار الزوايا المناسبة للتصوير، وتحديد المسافات للقطات القريبة والبعيدة.

كما نفذ الفنان سمير خاطر بورشة "الموسيقى والغناء" تدريب الفتيات على الغناء واكتشاف الأصوات على أغاني التراث، بجانب ورشة" الشعر والكتابات الأدبية" ويقدمها الشاعر مصطفى معاذ وتناول مع الفتيات عدد من قصائد الشعر المعروفة لديهم وتدريبهم على بعض القصائد الأخرى.

وفي ورشة "الرسم على الرمال" للفنان محمود دانيال، قام بشرح كيفية الرسم على الرمل باستخدام الأحجار الملونة وطحنها والرسم بها لعدد من اللوحات الفنية، بينما قام المدرب محمد أبوزيد في ورشة "الخزف" بتعليم الفتيات صناعة الفخار من الطين ودخوله الفرن ومنه الأواني والفازات.

كما شاركت الإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية، بورشة حكي شعبي قدمتها كل من الباحثة نهي مصطفي الكاشف، والباحثة فاطمة سامي، ودارت الورشة حول التعريف بالحكاية الشعبية، ونشأتها وتعريف الفتيات بأهمية الحكاية الشعبية وأهدافها وضرورة الحفاظ عليها من الاندثار.

ويستضيف الملتقى 143 سيدة وفتاة من محافظات "أسوان، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، البحر الأحمر، أسوان"، بجانب سيدات وفتيات الأسمرات من القاهرة، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي المشرف التنفيذي للمشروع، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى

بالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، وفرع ثقافة الوادي الجديد برئاسة ابتسام عبد المريد.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، ضمن برامج العدالة الثقافية، ويهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، ويستهدف ثلاث فئات وهي المرأة والشباب والأطفال.