اقدم جزارعلي انهاء حياته،حيث انه صنع لنفسه مشنقة بحبل ربطه في «جنش حديدى» بسقف محل الجزارة الخاص به، وشنق نفسه على إثر مروره بحالة نفسية سيئة لخلافاته مع أسرته بدائرة مركز جهينة في شمال محافظة سوهاج.

جزار ينهي حياته شنقًا داخل “محله ” بسوهاج |التفاصيل

وتلقى مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، بورود بلاغ بمصرع جزار داخل محل الجزارة الخاص به بدائرة المركز، فانتقل مدير المباحث الجنائية، و رئيس مباحث المديرية، وتبين من المعاينة والفحص، العثور على جثة عماد رمضان «27 سنة- جزار»، ويقيم بدائرة المركز، تتدلى من حبل مربوط في «جنش حديدي» بسقف المحل خاصته بذات الناحية.

وبمناظرة الجثة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ووجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به ثمة إصابات أخرى، وتم نقل الجثة إلى مستشفى جهينة المركزي، وقرر والده «57 سنة – جزار»، وشقيقه محمد «33 سنة- جزار»، قيام المذكور بالإقدام على الانتحار بسبب مروره بحالة نفسية سيئة لخلافات عائلية، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

استولي علي5 ملايين جنيه.. القصة الكاملة لمستريح الذهب بالقناطر الخيرية

كما قررت جهات التحقيق ، بحبس مستريح الذهب لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء منهم على 5 ملايين جنيه بدعوى توظيفها فى تجارة الذهب بالقليوبية وذلك4 ايام على ذمة استكمال التحقيقات.

تلقى مركز شرطة القناطر الخيرية بمديرية أمن القليوبية بلاغا من (عدد من المواطنين - مقيمين بالقليوبية) بتضررهم من (مالك محل مصوغات ذهبية، كائن بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية) لقيامه بالنصب عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية بإجمالى (5 مليون جنيه) بزعم توظيفها فـى تجارة المصوغات الذهبية نظير أرباح شهرية إلا أنه توقف عن السداد ولم يقم برد أصول تلك المبالغ.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكابة الواقعةوتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.