93 عامًا على ميلاد حبيبة مصر شادية

لو كان الأمر بيدى لكتبت عنها فى كل يوم لأنها حالة نادرة فى تاريخ مصر الغنائى والسينمائى.

الفنانة الراحلة شادية التى يمر اليوم الخميس الذكرى 93 لميلادها شادية لم تكن فنانة أو مطربة عادية بل حالة إبداع خاصة هى أفضل مطربة غنت لمصر وأفضل من عبرت عن الأمومة والطفولة وإبداعها فى الغناء الدينى والعاطفى أيضًا.

من ينسى روائع شادية الوطنية يا حبيبتى يا مصر، أقوى من الزمن، يا أم الصابرين، رايحة فين يا عروسة، عبرنا الهزيمة، لموا الكراريس، مصر اليوم فى عيد، وأغانى الأمومة والطفولة يا نور عنيه سيد الحبايب، ماما يا حلوة يختى عليه وروائعها العاطفية آخر ليلة خلاص مسافر، قولوا لعين الشمس، يا قلبى سيبك، يا روح قلبى، أول حب عالى، الحب الحقيقى، غاب القمر بوست القمر، مسيرك حتعرف، خلاص مسافر وغيرها شادية بلا أى مبالغة كانت من أفضل المطربات اللاتى أبدعت فى مجال السينما بأفلامها السوبر المرأة المجهولة، معبودة الجماهير، شيء من الخوف، ميرامار، اللص والكلاب، الشك يا حبيبى، لحن الوفاء، دليلة، ارحم حبى، مراتى مدير عام وغيرها قررت شادية الاعتزال نهائيا وهى فى عمر 55 وبالتحديد يوم الخميس 13 نوفمبر 1986 بعد أن أبدعت فى غناء خد بإيدى على مسرح الجمهورية لتتفرغ للعبادة حتى رحيلها يوم 28 نوفمبر 2017 شادية علامة مضيئة للغاية فى تاريخ الغناء والسينما فى مصر والعالم العربى وما زالت تتربع فى قلوب الملايين كمثل رائع للفنانة الحقيقية التى قدمت فناً راقياً وصادقاً عندما اعتزلت أحبها الملايين أكثر وأكثر. إنها شادية مصر تحية لروح الفنانة العظيمة فى ذكرى ميلادها.