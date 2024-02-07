تعليم الغربية تنهى استعدادتها للفصل الدراسى الثانى

أكد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية،فى اجتماعا عقده اليوم الاربعاء عبر تقنية شبكة ويبكس WEBEX،على انتهاء المديرية مم كافة الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى

عقد الاجتماع بحضور الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية، الأستاذ أحمد شلبي، مدير عام التعليم الفني، الأستاذ عبد الفتاح عبده، مدير عام التعليم العام، الأستاذ فتوح شوشه، مدير عام الشئون المالية والإدارية، الدكتورة حنان عباس، مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء، الأستاذ محمد حموده، مدير إدارة الأمن، والأستاذ شريف الدبشة، مدير إدارة التخطيط، والمكتب الفني لوكيل الوزارة.

واستهدف الاجتماع مديري ووكلاء الادارات التعليمية العشر، وإدارات المتابعة، والتخطيط، ومديري المراحل بالتعليم العام والفني بالإدارات التعليمية العشر، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2023 / 2024.

وخلال الاجتماع أكد وكيل الوزارة على عدد من النقاط، من أهمها، التأكيد على انتظام العملية التعليمية، من خلال حضور الطلاب والذي يعد أحد أهم مؤشرات الفصل الدراسي الثاني، والتأكد من تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب، والتأكيد على الالتزام بالكتاب الدوري الخاص بمتابعة الغياب اليومي، والتأكيد على تفعيل التسجيل الإلكتروني للغياب اسبوعياً لجميع المراحل التعليمية، تكثيف المتابعات والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديري العموم ومدير الإدارة، وكيل الإدارة، إدارة المتابعة، والسادة الموجهين.

وأكد وكيل الوزارة على سرعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، والانتهاء من إعداد الجداول المدرسية وتوزيع المهام والاشراف على جميع المدرسين بالمدارس، مشدداً على حظر استخدام العقاب البدني وتفعيل لائحة الانضباط المدرسي، كما وجه بضرورة تكثيف نشر التوعية لطلاب المدارس حول الإجراءات المتبعة في حالة الكوارث والزلازل، من خلال تنفيذ برامج توعيه للطلاب، والتدريب على خطط الإخلاء بصفة مستمرة، وتكليف مسئولي الأمن والأزمات والكوارث بالتعاون مع الجهات المختصة لمراجعة الحالة الفنية للآلات والمعدات بالأفنية والملاعب، ومراجعة الحالة الفنية للمباني، واتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة لأبنائنا الطلاب.

وفيما يخص المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، أشار وكيل الوزارة إلى ضرورة تفعيل الخطة المقترحة لمحور التعليم والتعلم بالاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023/ 2030، من خلال كافة الأنشطة والفعاليات التي يتم تنفيذها خلال الفصل الدراسي، وتوظيفها لتحقيق أهداف المشروع.

وبالنسبة لمجموعات الدعم المدرسي، وجه وكيل الوزارة بضرورة جذب الطلاب إلى المدارس من خلال تفعيل الانشطة المختلفة، وتفعيل مجموعات الدعم وتوثيقها وعمل ملف خاص بها داخل كل إدارة من خلال تفعيل التطبيق الذي أطلقته الوزارة على موقعها من خلال منصة للطالب، والمدرسة والإدارة والمديرية.