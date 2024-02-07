قررت جهات التحقيق ، حبس تشكيل عصابي بالقليوبية 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، لاتهامهم بتخصص نشاطه الإجرامي في تزييف العملات المالية وترويجها .

حبس عصابة تزييف العملات المالية بالقليوبية

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن القليوبية قيام (7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية مُتخذين من منزل أحدهم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم مبالغ (46 ألف جنيه "مقلدين" - 1900 دولار "مقلدين") بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة في نشاطهم الإجرامي (طابعة ألوان - جهاز حاسب آلي "لاب توب" - 2 رزمة ورق معدة للاستخدام في طباعة الأوراق المالية).. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم نشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تقليد العملات المالية وترويجها لما يمثله ذلك النشاط الإجرامي من خطورة تؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي للبلاد.