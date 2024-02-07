إزالة ٢٦ حالة بناء مخالف في الغربية

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، متابعته لحملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء في مراكز ومدن المحافظة والتي انطلقت مطلع الأسبوع الماضي، وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

وأجرى المحافظ اتصالا مرئيا مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث بالبث المباشر لمتابعة أعمال تنفيذ ٢٦ حالة تعدي ضمن حملات الموجة ٢٢ والتي تمكنت من إزالة ٤ حالات بناء مخالف على مساحة ١٦١م٢ و ٦ حالات تعدي على الاراضي الزراعية على مساحة ٣٢٥٩م٢ .

كما تمكنت الوحدات المحلية من إزالة ٥ حالات متغيرات مكانية وحالة مخالفة للبناء و ١٠ قرارات إدارية.